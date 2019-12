Desde el movimiento ludita a principios del siglo XIX hasta los escritos de destacados economistas como John Maynard Keynes y Wassily Leontief generaciones después, la perspectiva de la automatización siempre ha suscitado serias preocupaciones sobre los empleos. Keynes y Leontief dudaron de que quedaran suficientes trabajos para los trabajadores. Hoy, frente a una ola de automatización digital, muchos comparten su inquietud.

El impacto de las tecnologías digitales actuales en el mercado laboral plantea tres preguntas. ¿Habrá suficientes trabajos para que hagan los trabajadores? ¿Dónde estarán estos trabajos? ¿Y la compensación será lo suficientemente alta como para evitar un aumento de la pobreza y la desigualdad?

La respuesta a la primera pregunta es inequívoca. La evidencia histórica muestra que la innovación tecnológica que reemplaza el trabajo no conduce a cambios a largo plazo en las tasas de empleo y desempleo en los países industriales. Keynes habló sobre el “desempleo tecnológico”, y no hay duda de que en la década de 1920 y la Gran Depresión posterior, una de las principales causas de desempleo en Gran Bretaña fue la disminución del carbón y otras industrias ante la competencia de Alemania y los Estados Unidos. Las habilidades de los trabajadores y la ubicación geográfica descartaron rápidamente volver a desplegarlos en otras partes de la economía. Pero ese episodio de transición finalmente pasó.

El miedo al desempleo tecnológico persiste porque está enraizado en la incertidumbre sobre la creación de nuevos empleos. Las capacidades de las nuevas máquinas nos permiten identificar los trabajos en riesgo, pero aún no los trabajos que están por surgir. Tenemos que adivinar comparando las capacidades de los trabajadores y las máquinas, que a menudo inclina la balanza a favor de las estimaciones de pérdida neta de empleo.

Pero tenemos abundante evidencia del ingenio humano en la creación de nuevos empleos. Cuando Keynes escribió, el sector de servicios en Gran Bretaña y los EE. UU. empleaba alrededor del 40% de los trabajadores. Los sectores de empleo como la salud y la atención y las industrias más amplias de viajes y hotelería eran muy pequeñas. Hoy cada uno emplea a más personas que la fabricación. Como dijo John F. Kennedy, “Los hombres tienen el talento para inventar nuevas máquinas que dejan a los hombres sin trabajo, y tienen el talento para volver a poner a esos hombres a trabajar”.

El desafío que plantean todas las nuevas tecnologías no es que crean muy pocos empleos, sino que muy pocos trabajadores tienen las habilidades para llenarlos. Así como algunos trabajos se benefician de las nuevas tecnologías, mientras que otros se vuelven obsoletos, también algunas habilidades se vuelven más valiosas, mientras que otras son sustituibles. El automóvil aumentó el valor de las habilidades de ingeniería y disminuyó el valor de las habilidades de cría de caballos. Los criadores de caballos tuvieron que aprender nuevas habilidades para mantener sus ingresos. Una buena transición sectorial para ellos habría sido en los sectores de producción o mantenimiento de vehículos. El sesgo sectorial de las nuevas tecnologías es un desafío que los trabajadores asumen y finalmente dominan, pero no sin objeciones, al menos inicialmente.

Los trabajos amenazados en las primeras etapas de la robótica y la inteligencia artificial eran rutinarios o dependían del procesamiento de datos. Mover cajas grandes en almacenes o cargar productos agrícolas en camiones se mecanizaba fácilmente. Los trabajos de procesamiento de datos podrían llevarse a cabo mediante software de IA; un motor de búsqueda y algunas palabras clave podrían reemplazar fácilmente a un asistente legal que busca antecedentes relevantes en los registros judiciales.

Estas propiedades condujeron a la polarización del empleo , desafiando a los trabajadores a cambiar a trabajos complementarios a las nuevas tecnologías, como la programación informática o la robótica, o a trabajos que no podían programarse, como la consultoría de gestión o la atención de enfermería. Estos trabajos eran más calificados y mejor remunerados que los trabajos de rutina, o menos calificados y peor remunerados, lo que conducía al vaciamiento de la mitad de la distribución del ingreso. En tiempos más recientes, las mejoras en la IA también hacen que los trabajos no rutinarios sean vulnerables.

La transición del empleo sectorial es más fácil cuando el sistema educativo enseña una amplia gama de habilidades, en lugar de alentar la especialización desde una edad temprana, y donde los mercados laborales flexibles tienen buenas instalaciones de reciclaje. El acceso a la financiación también es esencial para facilitar la transición, permitiendo que las nuevas empresas en la nueva economía contraten a algunos de los trabajadores desplazados. En la Academia Luohan, investigamos la disponibilidad de financiación a través de las plataformas digitales Alibaba y Ant Financial, que utilizan la información en sus grandes conjuntos de datos en lugar de garantías para evaluar las solicitudes de préstamos. Descubrimos que la economía de plataforma hace que el crédito sea accesible para muchas más personas que los bancos tradicionales.

La tercera pregunta, sobre la desigualdad, es más difícil de abordar. La economía es buena para proporcionar respuestas inequívocas a las preguntas sobre la eficiencia de los mercados laborales. La cuestión de la desigualdad, por el contrario, se debe en parte a las elecciones políticas. El sesgo sectorial de las nuevas tecnologías significa que la desigualdad generalmente aumenta cuando están disponibles. Aquellos que logran aprovecharlos reciben recompensas por encima del resto de la fuerza laboral.

Sin embargo, la pregunta clave no debe ser si algunas personas se vuelven muy ricas, sino si los salarios de las personas con menos habilidades son lo suficientemente altos como para evitar la pobreza. Esto depende en parte de la política de la empresa, ya que la competencia puede no funcionar para aumentar los salarios cuando las empresas crecen mucho en su área local. Las empresas en la era digital tienen una opción : pueden usar la tecnología para sustituir el capital por trabajo y mantener bajos los salarios, o usar la tecnología para el bien de sus trabajadores con miras a obtener ganancias a más largo plazo. En el último caso, el bienestar de los trabajadores se beneficia más de la nueva tecnología, no necesariamente a través de salarios más altos sino también a través de mejores condiciones de trabajo y de vida.

Si las nuevas tecnologías aumentan la desigualdad económica, pero no aumentan la pobreza, algunas sociedades pueden decidir no hacer nada al respecto. La aversión a la desigualdad es mayor en los países europeos que en los Estados Unidos, por ejemplo, y existen una variedad de programas redistributivos para reducirla. Con suficiente apoyo, las políticas para compensar la creciente desigualdad no son difíciles de diseñar. Los países escandinavos han dependido durante mucho tiempo de los altos impuestos para financiar amplios programas de apoyo social.

Cualquiera sea la actitud de la sociedad hacia la desigualdad, el resultado a evitar es la pobreza (o casi pobreza) de los salarios. Puede ser necesario un salario mínimo obligatorio o un incentivo fiscal para que los empleadores aumenten los salarios bajos. El objetivo de la innovación tecnológica, después de todo, no es dar a las personas razones para resistirse.