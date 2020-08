La aplicación china de videos TikTok dijo este sábado que llevará a la justicia las medidas en su contra adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la acusa de servir al espionaje de Pekín.

Trump emitió una orden ejecutiva el 14 de agosto que dio a ByteDance 90 días para desinvertir las operaciones estadounidenses de TikTok.

ByteDance ha avanzado en las conversaciones con potenciales compradores, incluidos Microsoft Corp y Oracle. Algunos de los inversores estadounidenses de ByteDance también podrían unirse a la oferta ganadora.

El desafío legal de TikTok hace referencia a un decreto anterior que Trump emitió el 6 de agosto, dijeron las fuentes, el cual ordenaba al Secretario de Comercio que elaborara una lista de operaciones que involucran a ByteDance.

“Para garantizar que el derecho sea respetado y que nuestra empresa y nuestros usuarios sean tratados de forma equitativa no tenemos otra opción que cuestionar el decreto (firmado por Trump) por medio del sistema judicial”, escribió el grupo en un mensaje transmitido a la AFP.

No está claro de inmediato qué tribunal planea usar TikTok para presentar su demanda. La compañía había dicho previamente que estaba explorando sus opciones legales.

El desafío legal de TikTok no protegería a ByteDance de tener que vender la aplicación. Esto se debe a que no se aplica a la orden del 14 de agosto sobre la venta de TikTok, que no está sujeta a revisión judicial.

Trump acusa desde hace varios meses, sin pruebas, a la plataforma de intercambio de videos propiedad del grupo chino ByteDance de desviar datos de usuarios estadounidenses en beneficio de Pekín.

En el contexto de las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China, el presidente firmó un decreto similar contra la plataforma WeChat, que pertenece al gigante chino Tencent.

Ante esas decisiones, Pekín denunció “la manipulación política y la represión” de Washington.

Los decretos no especifican las consecuencias prácticas, pero la prohibición de cualquier transacción con las dos empresas podría obligar a Google y Apple a eliminar las dos redes de sus tiendas de aplicaciones, lo que impediría su uso en Estados Unidos.

Falta de respeto

“Aunque no estamos de acuerdo en absoluto con las acusaciones de la administración estadounidense, hemos estado buscando durante casi un año entablar discusiones de buena fe para encontrar una solución“, dijo la demanda de la empresa china presentada el sábado.

“Pero en cambio nos hemos topado con una falta de respeto a los procedimientos legales en la medida en que la administración (de Trump) no se ciñe a los hechos y trata de inmiscuirse en negociaciones entre empresas privadas”, agrega TikTok.

Argumentando preocupaciones de seguridad nacional, Trump también dio plazo a ByteDance hasta mediados de noviembre para vender las operaciones estadounidenses de la red, bajo pena de bloquearla en Estados Unidos.

El gigante del software Microsoft fue el primero que manifestó su intención de adquirir TikTok. Pero Donald Trump expresó recientemente su apoyo a una posible oferta de adquisición de Oracle, un grupo cofundado por Larry Ellison, un ferviente partidario del presidente republicano, que ha recaudado millones de dólares para su campaña.