Com visão de negócios e experiência da maior operação de academias da América Latina, a TotalPass lança uma plataforma inovadora, com conteúdos que poderão contribuir para o desenvolvimento de seus parceiros de negócios.

A partir de hoje, todos os estúdios e centros de treinamento associados à TotalPass passam a ter acesso a conteúdos de gestão, marketing, liderança, atendimento, comunicação e inovação através da TotalPass Academy. Os temas serão apresentados por profissionais de referência e com expertise em sua área de atuação. Na lista de parceiros estão Google, Facebook, a coach Marynês Freixo Pereira e o time técnico da Bio Ritmo.

Os cursos e demais conteúdos serão gratuitos e oferecidos em diferentes formatos, como lives, podcasts, vídeos, webinars, artigos e e-books. Além dos temas voltados para os líderes e gestores, o time de professores, recepcionistas e demais colaboradores que atuam nas academias vão ter acesso a conhecimentos que podem ser aplicados em seu campo profissional.

“Quando decidimos desenvolver a TotalPass Academy, estruturamos um projeto para alavancar o crescimento dos negócios de pequenos proprietários, por meio de conhecimento técnico e do relacionamento que construímos com as academias do grupo. Vamos oferecer conhecimento e oportunidade para que nossos parceiros sejam mais assertivos e atinjam os resultados esperados”, afirma Isabelle Araujo, head de Operações da TotalPass.

O acesso será por meio de um login e senha que o parceiro poderá cadastrar dentro da plataforma exclusiva. Os conteúdos da TotalPass Academy serão atualizados semanalmente e podem ser acessados pelo computador, tablet ou celular, da forma e no horário que for mais conveniente para os profissionais.

“Nosso objetivo é que os empreendedores do setor de academias consigam dar um up nos negócios. Num momento desafiador e em constante transformação, a TotalPass está ao lado de seus parceiros para que todos possam crescer e evoluir juntos”, completa Isabelle Araujo.