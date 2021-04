Criado em 1966, o Corolla é o carro mais vendido da história, com mais de 44 milhões de veículos emplacados. Por isso, ele é um dos principais carros Toyota no mercado, sendo uma referência mundial nesse cenário.

Com o lançamento da linha 2021 do veículo, muitos motoristas se perguntam se vale a pena comprar a nova versão. Conheça os detalhes de todas as versões do Corolla 2021 disponíveis no mercado.

Diferentes versões

A linha Corolla 2021 foi lançada no Brasil em cinco versões. A de entrada é a Gli 2.0 Flex, com preço de R$ 105.990. Há também a XEi 2.0 Flex (R$ 116.990), a Altis Premium 2.0 Flex e Altis Hybrid (ambas com preço de R$ 134.990) e a Altis Hybrid Premium (R$ 142.490). Veja alguns dos itens de série que acompanham cada uma das versões.

Gli 2.0 Flex

Mesmo sendo a versão mais simples do carro, esse Corolla ainda conta com vários de itens de série que são atrativos e satisfazem os motoristas. Entre eles, estão o computador de bordo com visor multifunção de 4,2 polegadas, faróis com ajuste de altura, direção eletroassistida progressiva (EPS) e sete airbags.

Ver mais: Ferramenta Trend Micro Cloud OneTM Conformity oferece suporte ao Amazon ECS Exec

Ele também é equipado com entrada de 12V e USB no descanso de braço para carregamento e indicador de direção econômica no painel de instrumentos. Os vidros dianteiro e traseiro são elétricos e com função auto up-down, além de serem anti esmagamento.

Apresenta sistema de assistência ao arranque em subida, luz auxiliar de freio, luz de frenagem emergencial automática, controle eletrônico de tração e de estabilidade veicular. O volante tem controles de áudio e computador de bordo. A câmera de ré mostra linhas de distância com projeção na central multimídia.

XEi 2.0 Flex

Já essa versão, além dos itens acima, também é equipada com manopla para troca de marchas localizada no volante e faróis de neblina dianteira de LED. Ela também conta com sistema de partida com botão (sem chave), modo de seleção de condução Sport e sistema de destravamento das portas por sensores na chave.

Altis 2.0 Flex

Em relação aos modelos anteriores, a versão Altis 2.0 também apresenta faróis de LED (incluindo traseiros), controle de velocidade de cruzeiro e teto solar elétrico com função anti esmagamento. Ele também tem um farol alto automático, limpador de pára-brisa com sensor de chuva e assistente de pré-colisão com alerta visual e sonoro, com frenagem automática se necessário.

Altis Hybrid e Altis Premium Hybrid

A versão Altis Hybrid também agrega aos seus itens de série um computador de bordo com visor multifunção de 7 polegadas. Ele também tem um indicador de direção econômica no painel de instrumentos, além do modo de seleção de condução Power.

O diferencial a mais da versão top de linha, Altis Premium Hybrid, é o ar-condicionado automático Dual Zone com sistema S-Flow.

Motor e consumo

A linha 2021 do Corolla é equipada com dois tipos de motores. O primeiro é o 2.0 Dynamic Force, com sistema de injeção direta e indireta de combustível, quatro cilindros e 16 válvulas com comando variável inteligente. Isso faz com que os carros tenham mais potência e consumam menos combustível.

Ele rende 169/177 cavalos a 6.600 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.400 rpm. Na cidade, ele faz 16,3 km/l com gasolina e 10,9 km/l com etanol. Já na estrada, o consumo é de 14,5 km/l com o derivado do petróleo e 9,9 km/l com o combustível feito de cana.

Outra opção disponível é o motor 1.8 16V a gasolina, que tem de 98/101 cavalos de potência a 5.200 rpm e 14,5 kgfm de torque a 3.600 rpm. Essa versão também tem dois motores elétricos (MG1 e MG2) com 72 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque. Nessa versão, o consumo de etanol é de 8 km/l na cidade e de 9,7 km/l na estrada. Já o de gasolina é de 11,6 km/l e 13,9 km/l, respectivamente.