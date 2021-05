A Trend Micro, líder em soluções de cibersegurança, estabeleceu parceria com a TLD TeleData, empresa com sede em Salvador (BA) e expertise na oferta de soluções de segurança da informação e omnichannel. A inciativa faz parte dos planos de expansão da Trend Micro no Brasil e tem como objetivo desenvolver uma proposta de serviços e valor agregado aos clientes de modo que possam focar em seus negócios sem a preocupação com os cibertataques.

“A Trend vem crescendo em todo o território brasileiro, ampliando o programa de canais, mantendo os parceiros atuais e trazendo novos parceiros que compartilham dessa mesma vontade. A TeleData é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, profissionais certificados, atuação na vertical de cibersegurança, com time de pós-venda local, e preocupada com o cliente pelo sucesso dos seus projetos”, destaca Sérgio Neves, Regional Account Manager da Trend Micro.

Ao mesmo tempo que protege a rede das empresas, detectando vulnerabilidades e mitigando ataques, as soluções da Trend Micro asseguram proteção aos endpoints com aplicações SaaS (Software as a Service), para garantir a segurança web, de aplicativos específicos ou de e-mails, por exemplo, não importando o dispositivo usado ou a localização do usuário.

Já a TLD busca sempre contribuir com a inovação tecnológica e o processo de evolução digital nos mercados que atua. “Estamos otimistas com o portfólio da Trend Micro, e acreditamos que associado aos nossos serviços profissionais agregaremos muito valor aos clientes. Seja em ambientes físicos, virtuais ou híbridos, contribuiremos com a performance, visibilidade e controle, dando ênfase a detecção e respostas às ameaças e vulnerabilidades inerentes àsegurança cibernética”, pontuou Ricardo Oliveira, Diretor Domercial da TLD TeleData.

“A Trend possui uma plataforma de segurança ampla e flexível e consegue se posicionar em todas as verticais, do pequeno ao grande. Para cada cliente temos a solução de segurança que atende a sua necessidade. Acreditamos que a TLD será mais um parceiro multiplicador da nossa cultura, das nossas soluções, para que a gente continue crescendo com o compromisso de entregar a melhor solução aos clientes”, acrescentou Cristiano Oliveira, Gerente de Canais Trend Micro.

A parceria tem como foco inicial a oferta da plataforma de segurança Trend Micro Cloud OneTM , que oferece proteção em nuvem, com o suporte de canais especializados e apoio aos usuários no dia a dia de suas operações.