Bajo el concepto “TV cuando está prendido, arte cuando está apagado”, Samsung presenta el nuevo modelo del televisor QLED The Frame, que llegó para continuar redefiniendo el concepto del lifestyle y crear espacios armónicos en los que la tecnología y el diseño sean los protagonistas. Este modelo, que se destaca por su diseño e innovaciones tecnológicas, tiene como característica principal su similitud con un cuadro cuando está apagado. The Frame es ideal para mimetizar el entorno, siendo una gran opción para aquellas personas que no sólo buscan excelencia en tecnología, sino que también son amantes del diseño y del arte.

La función “Galería de Arte” permite que el usuario acceda a más de 1200 obras provenientes de 30 galerías de arte alrededor del mundo; permitiendo ilustrar el TV cuando se encuentra apagado. Además, el dispositivo cuenta con otra opción que permite elegir fotos propias para poner como fondo. Cuenta con un sensor de movimiento, que cuando no reconoce movimientos después de un tiempo determinado, apaga el TV para ahorrar energía. Además, se contará con la posibilidad de acceder de manera gratuita a la Galería de Arte durante 4 meses.

Uno de los componentes principales tiene que ver con los marcos intercambiables los cuales se pueden desmontar fácilmente y elegir según el gusto de cada usuario. Este nuevo modelo incluye de regalo los marcos en color nogal y beige. El televisor cuenta con “No Gap Wall Mount”, un soporte que permite eliminar el espacio entre la pared y el TV y, de este modo, poder simular de manera perfecta un cuadro. También posee la función de inclinación de pantalla para obtener el mejor ángulo para visualización de la imagen.

La calidad de la imagen es un punto a destacar, ya que posee QLED 4K para disfrutar de los contenidos en alta definición. La tecnología Quantom Dot convierte la luz en mil millones de colores que brindan al usuario una imagen realista. Otra característica que contribuye al realismo de la imagen es el sonido AVA (Active Voice Amplifier o Activador de Voz) que detecta los ruidos externos que dispersan el sonido y mejora las voces humanas que hay en el contenido para poder escuchar los diálogos con mayor claridad, sin interrupciones. La conexión invisible contribuye a que The Frame se luzca más y aparente ser una obra de arte ya que posee un cable trasparente de 3 milímetros que se conecta al “One Connect Box” y permite generar un ambiente limpio y ordenado.