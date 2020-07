El usuario común de Internet suele asociar la palabra “streaming” con servicios muy conocidos como YouTube y Netflix; sin embargo, este mercado cada vez se expande más para dar paso a otras plataformas.

Uno de los mejores ejemplos de esta evolución en el mercado es la popularidad de Twitch, la cual se ha convertido, de acuerdo con el ranking de Alexa, en una de las 50 páginas web más visitados del mundo.

Esto no quiere decir que el sitio no cuente con obstáculos que superar para seguir creciendo no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y el resto de los continentes en el mundo.

¿En qué se especializa Twitch?

A diferencia de plataformas como YouTube, el contenido que se encuentra en Twitch suele ser referente a los videojuegos: son miles las personas que transmiten en vivo y en directo los juegos que, valga la redundancia, están jugando en ese momento.

Twitch fue lanzada en el año 2011, pero su popularidad explotó después de que Amazon la comprara por poco menos de mil millones de dólares en el 2014; sobre todo cuando estos lo asociaron con su servicio premium: Amazon Prime.

Desde entonces, el contenido que se consigue en Twitch ha variado un poco más, aunque sigue siendo la meca para los jugadores de videojuegos, los cuales pueden conseguir dinero transmitiendo sus partidas y vendiendo productos en la plataforma.

Entre el contenido más presente en Twitch encontramos:

Conciertos de música.

Competiciones de eSports.

Vídeo blogs.

Los eSports y Twitch han demostrado ser una pareja perfecta, ya que eleva a los mejores jugadores al estatus de deportistas capaces de mover millones de dólares en competiciones oficiales de juegos como Dota 2 y Counter Strike.

Los desafíos de Twitch

Como es el caso con otras plataformas de streaming, Twitch ha debido superar ciertos obstáculos para llegar a la posición en la que están hoy en día como una de las más populares en el mundo.

Estos se pueden dividir en cuatro:

Enorme competencia.

Contenido con derechos de autor.

Contenido para adultos.

Acoso y libertad de expresión.

El primer obstáculo es el más obvio de todos, ya que hay muchas plataformas intentando entrar en el mercado de los videojuegos, como es el caso de YouTube Gaming. Aunque, por los momentos, nadie parece acercarse a los niveles de popularidad de Twitch.

Por otra parte, los moderadores de Twitch deben trabajar constantemente para prevenir que sus usuarios transmitan contenido con derechos de autor y de imagen, como es el caso de los partidos de fútbol.

Muchas personas han criticado la falta de acción por parte de Twitch para evitar que sus usuarios utilicen su sexualidad para atraer más público; sobre todo cuando la plataforma ha baneado ciertos videojuegos por su alto contenido sexual. La acusan de no ser lo suficientemente objetiva.

Por último, y como es el caso en la mayoría de las redes sociales y servicios de streaming de hoy en día, existe un debate sobre lo que se puede y no se puede decir en la plataforma, así como si las decisiones de Amazon atentan contra la libertad de expresión.

¿Espacio para el iGaming?

A pesar de estar centrada en los videojuegos, Twitch se ha convertido en uno de los canales usados por los jugadores de juegos de casino para promocionar ciertos operadores en diferentes mercados.

Esta diversidad ha sido uno de los puntos fuerte de Twitch, de aquellos que lo han permitido crecer durante más de 8 años y que, muy probablemente, siga manteniéndolo como una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo.