La fintech Ualá alcanzó los 2 millones de tarjetas emitidas, podría más que duplicar su plantilla de empleados para fines de 2020 y está en pleno desarrollo de alianzas con por lo menos cuatro entidades financieras. Así lo adelantó su fundador y CEO, Pierpaolo Barbieri, durante el segundo webinar del ciclo #NuevoDinero2020, “Inclusión financiera en tiempos de cuarentena”, realizado el jueves 14 de mayo.

Barbieri tiene en la cabeza un modelo de colaboración entre bancos y fintech, que a esta altura está claro que se impone no sólo en la Argentina sino en el mundo. Así va quedando cada vez más claro que la pelea entre los dos modelos de negocio no es tal o al menos no tiene sentido que así sea.

Aunque no dio detalles, explicó que una de esas alianzas en curso y que será anunciada próximamente es con Banco Galicia, una de las entidades privadas más grandes del sistema. También con Rebanking, una billetera digital que nació hace nueve meses y sigue creciendo. Además, también crece el fondo de inversiones lanzada con Grupo SBS, para darle un rendimiento diario al dinero de los usuarios.

“Alcanzar los 2 millones de tarjetas fue un gran sueño que se hizo realidad; es un logro de todo el equipo de Ualá, y es algo que se aceleró muchísimo a través de la pandemia”, indicó Barbieri en la charla, que fue moderada por Pablo Wende y de la que también participó Edgardo Torres-Caballero, director de Mambu.

El joven CEO de Ualá, de profesión historiador, recordó que para mediados de 2018 la fintech había emitido 150 mil tarjetas y que “nos tomó 24 meses alcanzar el primer millón. Pero ahora, en 9 meses y medio, llegamos a los 2 millones. Llevamos 180 mil tarjetas emitidas desde el comienzo de la cuarentena”, describió.

Otra de las novedades que adelantó el ejecutivo es que analizan un nuevo modelo para otorgar créditos. Hasta ahora, llevan unos $ 120 millones, pero también analizan alianzas para darle más impulso. En ese sentido, permitirían que otras compañías (no del rubro financiero) otorguen préstamos a través de la plataforma de Ualá. Sin embargo, ésta sería una posibilidad, pero no algo ya cerrado.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que impuso el Gobierno Nacional por el COVID-19 a partir del 20 de marzo provocó cambios de hábitos en los usuarios acostumbrados a manejarse con dinero en efectivo, y en consecuencia, generó un gran crecimiento de las transacciones online y una aceleración de procesos dentro de toda la industria fintech.

De los 2 millones de tarjetas emitidas por Ualá, el 70% están fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Barbieri remarcó que alrededor del 65% de los clientes “nunca había transaccionado con tarjetas en su vida”. Y aseguró que eso implica “todo un orgullo”, ya que él y su compañía trabajan en pos de la inclusión financiera.

A la hora de hablar de la banca tradicional, el CEO dijo: “Primero que nada: no peleamos con los bancos, estamos asociados con cuatro y con un gestor de activos para proveer servicios. Cuando hay más opciones, creemos que es mejor para los usuarios”, argumentó.

“Lo que hacemos es un producto 90% más barato de dar que los bancos tradicionales y 50% más barato que los bancos digitales, y en la proyección a largo plazo de nuestro negocio aumentamos las alianzas que tenemos ya con Banco Industrial (para el uso de CVU, o Clave Virtual Uniforme), y Grupo SBS (FCI, o Fondo Común de Inversión), y en paralelo, estamos conversando con Banco Galicia, Rebanking y otras entidades financieras”, adelantó Barbieri, pero por ahora no dio detalles.

El aislamiento social: una oportunidad

Respecto a la cuarentena, ésta disparó al alza el pago de servicios online: aumentó un 300%, mientras que la recarga de celulares se incrementó un 200%, aseguró. Las transferencias vía CVU crecieron en volumen un 65%. Y también cambió el rango etario de los clientes de Ualá: se sumó gente de edades mayores y más mujeres.

Además, la fintech emitió 120 millones de pesos en préstamos, asociada a Mambu. Y el joven emprendedor aseguró que en la segunda mitad del año habrá novedades respecto a “productos transparentes” ligados al crédito que lanzaría al mercado la joven empresa asociada a bancos.

Sobre el crecimiento de la plantilla de empleados, Pierpaolo Barbieri señaló que “seguimos contratando más de 50 personas durante la cuarentena. Tenemos un total de 320 empleados, pero si la demanda sigue así, tendremos más de 750 para fin de año. Tenemos 65 búsquedas abiertas en nuestra web”.

A su vez, el CEO se mostró abierto a la entrada de las Telcos en el negocio fintech y hasta a ofrecer seguros a sus usuarios. “Si es servicios financieros y hacen la vida más fácil, estamos abiertos, nos interesa que nos hablen”, opinó.

“El sueño de Ualá es estar donde estamos; ya es un sueño hecho realidad. Hemos logado mucho más de lo que habíamos pensado. Queremos construir el sistema de finanzas del futuro, y vamos a ir mucho más allá de lo que proveemos hoy. Queremos ser la plataforma en la que quieran ofrecer servicios otras empresas. Llegar a los 40 millones de clientes es el sueño”, concluyó.