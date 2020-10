La aplicación de entregas a domicilio Uber Eats, una división de la empresa de transporte de pasajeros Uber, informó este jueves que en los próximos 30 días dejará de operar en Argentina, misma decisión que adoptó en Colombia y antes en Uruguay. Por medio de un correo electrónico, Uber Eats informó a sus empleados y socios de la noticia y notificó que todos serán compensados.

La firma se apuró en señalar que esto no tiene que ver directamente con la situación económica de Argentina, aunque las empresas no se van de los mercados donde hay buenas perspectivas. “Hemos tomado la decisión de descontinuar el servicio en Argentina y Colombia. Esto nos permitirá enfocar recursos y energía en otros mercados”, dijeron fuentes de la empresa al diario Clarín. El objetivo es potenciar su presencia allí donde son líderes, algo que no ocurría en Argentina.

Hace unas semanas, la líder de las plataformas de taxis compartidos lanzó su reporte de resultados financieros para este último semestre. Las cifras iluminaron qué tan dura ha sido la pandemia para Uber. Sus ventas se desplomaron en un 29 por ciento, lo que le generó una pérdida neta de mil 800 millones de dólares (mdd).

La noticia llega en un momento en el que diversas marcas de distintas categorías han hecho evidentes sus deseos por salir de la nación argentina ante la compleja situación económica que se vive en el país.

“Aunque es una decisión difícil, nuestra prioridad ahora es hacer todo lo posible para minimizar el impacto sobre los socios restaurantes, socios repartidores y consumidores que nos han apoyado”, indicó la firma en un comunicado.

Glovo, igual decisión

Glovo también tomó la decisión de cerrar sus operaciones en la Argentina para “enfocar los recursos en otros mercados en donde cuenta con una posición de liderazgo”.

Pero en el caso de Glovo, el negocio local fue adquirido por el gigante alemán Delivery Heroe, que compró todas las operaciones de Glovo en latinoamérica por 230 millones de euros. La transacción abarcó además de la Argentina a Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana, señaló la compañía también dueña de Pedidos Ya. Esta empresa y Rappi son las únicas grandes que quedan ahora en el mercado.

Otras empresas

El miércoles 21 de octubre otra gran compañía anunciaba su intención de disminuir su presencia. Se trata de la brasileña CVC, especializada en el sector turismo. “Argentina tiene una economía cada vez más difícil y el Gobierno no consigue cambiar cuestiones internas. Existen muchas restricciones para despedir personal. La gente no consigue hacer una reestructuración grande del negocio”, dijo Leonel Andrade, presidente de CVC Corp.

Walmart, por ejemplo, anunció su intención de vender parte de su negocio, debido tanto a factores externos como internos. Entre estos últimos se cuentan la fuerte inflación y la caída del consumo. El portal Infobae asegura que si bien el proceso puede tardar meses, en fuentes del mercado se habla de una venta “inminente”.

Un escenario similar expuso la firma estadounidense Brightstar, que tiene una fábrica en Tierra del Fuego que elabora celulares para compañías como Samsung y LG y ocupa a 500 personas. La empresa está en búsqueda de un comprador, pero advirtieron que si no encuentran ninguno, igual se van a ir de Argentina.

Danone, por su parte, una multinacional francesa del rubro alimentario, informó que puso en revisión su permanencia en Argentina, debido al fuerte golpe que ha significado para su negocio la pandemia del coronavirus.