Si el éxito de un sistema de tránsito depende de la cantidad de personas que lo utilizan, entonces el transporte público exitoso es todo menos el transporte a pedido. Las ciudades han sido capaces de aumentar la cantidad de pasajeros en autobús al hacer mejoras no en su capacidad de llegar a los usuarios donde viven, sino al aumentar la frecuencia , la velocidad y la capacidad en las rutas más concurridas. Lo han hecho eliminando paradas o separándolas, construyendo carriles dedicados para autobuses y disminuyendo el tiempo que les toma a las personas subir y bajar del autobús, por ejemplo, dejando que las personas suban por las puertas traseras. La cantidad de pasajeros y el desempeño puntual se dispararon en la línea de autobuses de la calle 14 de Manhattan después de que se introdujeron medidas de eficiencia a partir de 2018, mientras que los tiempos de viaje cayeron un 38 por ciento.

Sin embargo, la nueva tecnología podría ofrecer un valor real en las rutas más importantes de un sistema de tránsito. “La gente siempre habla de la primera milla, la última milla, pero nadie se ocupa de todas las millas intermedias”, dice Haggiag de Optibus. Donde muchas autoridades de tránsito aún dependen de hojas de cálculo y herramientas de planificación analógicas para diseñar rutas de autobuses, el software Optibus puede ingresar fuentes de datos ilimitadas para calcular rutas y horarios óptimos. La ciudad de Herzliya, Israel, vio duplicar su número de usuarios de autobuses después de rediseñar su mapa de autobuses y aumentar la frecuencia, agrega Haggiag.

Una y otra vez, las ciudades han descubierto que hacer que esos corredores principales sean más confiables aumenta los incentivos para que las personas encuentren una manera de llegar a las paradas de autobús, ya sea montando un Uber, un scooter o una bicicleta. Sin embargo, lo más frecuente es caminar, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Denver ha elaborado un plan para mejorar la capacidad de caminar luego de descubrir que el 39 por ciento de las aceras dentro de una milla de las paradas de autobús son inexistentes o demasiado estrechas. Portland, Oregón, está mejorando el acceso a las paradas de tránsito como parte de su plan Vision Zero para eliminar las muertes por accidentes de tránsito, porque se ha descubierto que el 32 por ciento de las paradas no son seguras para los peatones. A veces, la mejor manera de subir a la gente al autobús no implica tecnología.

Puede ser que los autobuses a pedido o el microtransporte puedan ser la mejor solución para las necesidades de una ciudad, pero en la mayoría de los casos la respuesta comienza con un buen gobierno. “Cuando estás respondiendo a un discurso de marketing, no estás pensando”, dice Walker. “Pensar comienza teniendo una conversación moral sobre tus objetivos, sobre qué tipo de ciudad quieres y sobre cómo quieres que sea la vida en tu ciudad”.