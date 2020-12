Ante el aumento de pérdidas en el tercer trimestre, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, quiso asegurar a los inversores que la compañía tiene un plan para ganar dinero, pese a que la pandemia de coronavirus ha afectado los ingresos.

A partir de ahí comenzó con la venta de sus negocios secundarios, por lo que ha decidido deshacerse de los autos autónomos y ahora de los taxis voladores pudiendo ahora centrarse en otros sectores en los que considera que puede tener más rentabilidad.

Uber venderá su división de taxis voladores a Joby Aviation e invertirá en la startup. Uber Elevate también había operado un servicio de helicóptero en la ciudad de Nueva York, pero suspendió los vuelos durante la pandemia. Como parte del acuerdo, Uber va a invertir US$ 75 millones en Joby, tras una financiación previa no revelada de US$ 50 millones en la startup en enero.

Joby dijo que podría empezar a operar sus taxis aéreos eléctricos en 2023 y que las dos compañías integrarán sus servicios en sus respectivas aplicaciones. La unidad tiene menos de 100 empleados, señaló Uber.

“Estamos entusiasmados de que su solución de movilidad transformadora esté disponible para los millones de clientes que confían en nuestra plataforma”, dijo Khosrowshahi en un comunicado sobre el acuerdo con Joby.

Joby Aviation por ahora tiene un VTOL totalmente eléctrico con capacidad para cuatro pasajeros y el piloto. Puede recorrer alrededor de 240 kilómetros a una velocidad de más de 300 km/h. Estiman que tendrán listo su servicio con los primeros VTOL volando para 2023.

La estrategia de Khosrowshahi

El acuerdo se ajusta a la estrategia que el líder ejecutivo ha seguido este año de deshacerse de múltiples negocios a medida que la compañía se aleja de las ambiciones estilo ciencia ficción y se enfoca en tratar de generar beneficios. En mayo, Uber lideró una ronda de inversión de US$ 170 millones en la empresa de alquiler de scooters Lime, y dio a la compañía su negocio de bicicletas Jump. A principios de esta semana, Uber vendió su división de vehículos autónomos a Aurora Innovation Inc. e invirtió US$ 400 millones en la startup.