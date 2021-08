Todos los días nacen nuevos proyectos de criptodivisas, la gran mayoría de ellos con escasa relevancia en el sector. El 1 de diciembre de 2020 nació una, Zugacoin, fundada por un arzobispo nigeriano, que en un principio no destacó en exceso, pero cuyo valor en la actualidad triplica al del bitcoin.

Sam Zuga, el padre de esta cripto, la define como “una creación única que tiene como objetivo reconstruir la economía moribunda de África, al convertirse en la primera moneda africana en fondos de capital e inversión para el gobierno de África en lugar de China. Iniciar un negocio en África puede ser una tarea muy difícil, especialmente dado que las perspectivas de obtener un préstamo son pocas, por lo que otorgaremos préstamos para ayudar a las empresas y alentar a los inversores”.

En medio de este incremento en el precio de la criptomoneda, su fundador ha dicho “los nigerianos y africanos no deben dar por sentado este récord económico digital, sino aprovecharlo para asegurar su futuro financiero”.

Cuando la mencionada moneda digital fue lanzada al merado, el precio por unidad rondaba los 45 mil dólares.

No obstante, luego de mes y medio, su precio se desplomó a los 50 dólares y desde entonces su precio vario entre los 70 y 30 dólares por cambio.

Lo cierto es que el pasado 4 de agosto, la criptomoneda africana dio un brinco a más de 87 mil dólares, tendencia que se mantuvo a la lanza para, en un día, llegar a convertirse en la moneda digital con la mayor subida en 24 hora con una variación a la alza en su precio de 174 mil por ciento.

Actualmente, cotiza a 158 mil dólares, y el crecimiento total desde el 3 de agosto es de 316 mil por ciento.

Álvaro Molina, experto en criptomonedas de eToro, declara a La Información: “La divisa cuenta con su página web, con gente conocida detrás del proyecto, etc, por lo que en ese sentido no hay nada sospechoso. Sin embargo, a nivel de inversión es entre cero y nada recomendable, y, desde luego, la subida no es gracias a Dios”.

Los principales argumentos por los que Molina no se termina de fiar de esta divisa son varios: “Ha estado negociando estos días con un volumen muy bajo, subiendo con apenas 200.000 dólares -mientras que el bitcoin lo hace con 34.800 millones-, un aspecto que plantea muchas dudas entorno a la cripto. Además, observando la distribución, las siete primeras direcciones que aparecen en la lista concentran el 94% del total de las criptomonedas“