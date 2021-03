Entrevista exclusiva para TyN Magazine, Juan Pablo Thieriot, CEO de Uphold, la plataforma líder mundial para el intercambio de dinero digital, comento. Las billeteras digitales van a reemplazar a las cuentas bancarias, los bonos, los commodities, fundamentalmente en el segmento de los millenials. Bitcoin lo que introdujo fue una revolución en el mundo financiero. Lo que le interesa a un millenial hoy es hacer traiding, todo un movimiento de las finanzas en forma digital y lo que vemos es que los bancos tradicionales no saben ni cómo empezar a proveer ese servicio. No es simplemente estar interesado en el conocimiento de criptomonedas dentro de un portafoilio de inversiones, sino todas las cosas que uno puede hacer por medio de valor digital que los bancos no te pueden dar.

Las wallets, como las nuestras, ofrecen una tokenización de todo para que todo sea digital, todo concentrado en un solo lugar. Esto está bien claro en la tarjeta de débito que lanzamos en Estados Unidos, donde si vos salís a comer podés pagar con criptos, con oro, con dólares o acciones de Apple, no importa con qué, lo elegís en el momento.

El dólar ha sido el rey de las monedas soberanas pero ahora se está viendo temor a la aparición de la inflación, no como la que tienen ustedes en Argentina, pero sí es algo que no estábamos acostumbrados a tener en nuestro sistema financiero. Lo que comenzó en 2017 siendo como una curiosidad, una timba financiera, hoy esa una obligación dentro de una cartera de productos como los bonos, derivados del dólar.

Yo creo que bitcoin es el fiel reflejo de cómo va la economía del mundo, mientras que el resto de las monedas son más parecido a apostar a cualquier otra variable financiera.

Desde mi punto de vista recién dentro de 5 a 10 años las wallets van a reemplazar a los bancos tradicionales, pero todavía estos tienen un peso específico muy grande y no van a dejar de ser los que manejen las monedas fiduciarias. En países como Argentina donde la economía y los bancos están tan mal vistos es donde esto va a crecer más fuertemente.

Lo que me encanta de este tipo de billeteras digitales es que cualquier freelancer que viva en un país y trabaje para otro a miles de kilómetros de distancia, pueda cobrar con su wallet con cualquier tipo de moneda, desde cualquier lugar y cambiarlo en distintas monedas. Poder enviar plata 24/7/365 a cualquiera que tenga una billetera digital compatible, estas son las cosas que veremos a corto plazo.