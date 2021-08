La Fundación Visa anunció $7.5 millones de dólares en financiamiento para organizaciones de toda América Latina y el Caribe que apoyan a las micro y pequeñas empresas (MyPEs). Este financiamiento incluye subvenciones e inversiones de impacto para programas que brindan a las MyPEs capacitación, servicios de apoyo y acceso al capital, con un enfoque en la inclusión de género y la diversidad. Las organizaciones que recibieron el financiamiento son BlueOrchard, Instituto Rede Mulher Empreendedora, New Ventures, Pro Mujer, Root Capital, TechnoServe Inc, y Village Capital.

El financiamiento forma parte de la Iniciativa de Acceso Equitativo de la Fundación Visa, un compromiso estratégico de 200 millones de dólares anunciado en abril del 2020 para atender las necesidades a largo plazo de las MyPEs, haciendo énfasis en promover el progreso económico de las mujeres, que será fundamental para lograr una recuperación económica a largo plazo de la pandemia de COVID-19.

“Las MyPEs son la columna vertebral de la economía. Es esencial empoderar a los dueños de MyPEs y emprendedores con recursos, conocimientos y destrezas que les ayuden a reconstruir o comenzar negocios más fuertes en el contexto actual”, dijo Eduardo Coello, Presidente Regional de Visa América Latina y el Caribe. “En Visa estamos orgullosos de que la Fundación Visa financie organizaciones como BlueOrchard, Instituto Rede Mulher Empreendedora, New Ventures, Pro Mujer, Root Capital, TechnoServe Inc, and Village Capital, que abordan las necesidades y ayudan a desbloquear las barreras para el financiamiento que enfrentan las MyPEs inclusivas y con diversidad de género en la región, y al hacerlo, dichas organizaciones ayudan a construir comunidades más fuertes en las que todos pueden prosperar”.

Las MyPEs representan más del 90 por ciento de las empresas del mundo y casi el 60 por ciento de los puestos de trabajo del mund. A nivel mundial hay un déficit de crédito anual de 3.000 millones de dólares para financiar las micro y pequeñas empresas pertenecientes a mujeres, y se espera que dicho déficit aumente a raíz del impacto de la crisis económica actual.

“Ahora más que nunca, el acceso equitativo y eficiente a los recursos y al capital es fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento de las MyPEs”, dijo Graham Macmillan, presidente de la Fundación Visa. “La Fundación Visa está comprometida a financiar organizaciones que ayudan a habilitar MyPEs que procuran fomentar una economía más inclusiva.”