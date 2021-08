Visa y Veritran anunciaron una nueva colaboración para permitir a los bancos de América Latina y el Caribe escalar rápida y fácilmente la adopción de Visa Direct, la plataforma de pagos en tiempo real de Visa, y Click to Pay, la solución de pago en línea fácil, inteligente y segura de Visa. Mediante simples pasos, los bancos podrán comenzar a ofrecer soluciones de pagos digitales seguras respaldadas por Visa gracias a la plataforma Enterprise Low-Code de Veritran. Esta colaboración abre la puerta a una rápida escalabilidad para el comercio electrónico y otras soluciones de pagos digitales en la región.

“Visa sabe que la innovación digital consiste en colaborar con socios ágiles que puedan hacer que las cosas sucedan rápidamente”, dijo Arnoldo Reyes, Vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech & Ventures para Visa América Latina y el Caribe. “Los bancos de América Latina y el Caribe y los actores nativos digitales quieren ofrecer las soluciones digitales más seguras a los consumidores y comercios por igual. Nuestra asociación con Veritran significa que podemos acelerar y simplificar sin problemas ese proceso, eliminando la fricción y los altos costos de desarrollo, permitiendo a nuestros clientes centrarse en sus consumidores”.

Conocida por su plataforma Enterprise Low-Code, Veritran integra nuevas tecnologías en sistemas heredados, mejorando los tiempos de implementación y los costos de desarrollo de los bancos para crear soluciones digitales. La plataforma de Veritran se conecta con la tecnología de tokenización de Visa, Visa Direct y Click to Pay, por lo que los clientes de Visa podrán simplemente “conectarse” y ofrecer el mismo nivel de seguridad y comodidad a sus usuarios, reduciendo los costos y el tiempo de construcción de sus propias soluciones.

“El comercio digital sigue ganando importancia a nivel mundial y por eso estamos encantados de trabajar junto a Visa para facilitar soluciones de tokenización líderes e innovadoras en la industria a los bancos de toda América Latina y el Caribe”, dijo Omar Arab, Director de Alianzas Globales Estratégicas de Veritran. “Esta asociación acelerará la adopción de tecnologías emergentes que mejorarán la seguridad, la conveniencia y la experiencia de usuario para los consumidores y los comerciantes a medida que confían cada vez más en los pagos móviles en un nuevo mundo digitalizado”.

La tokenización y Click to Pay aseguran la creciente demanda de comercio digital

Como líder en el mundo de los pagos digitales, Visa está comprometida a acelerar la adopción de soluciones de tokenización en América Latina y el Caribe, debido a que pueden potenciar a los bancos, los comercios y el ecosistema de pagos en general para impulsar la autorización, reducir el fraude, potenciar la innovación y crear experiencias de comercio digital mejores y más seguras.

En particular, a medida que América Latina y el Caribe avanzan hacia el comercio digital, la tokenización ha demostrado ser una de las formas más eficaces de reducir el fraude y optimizar la seguridad. La tecnología de tokenización sustituye los 16 dígitos de las cuentas por un token que sólo Visa puede desbloquear, protegiendo la información de la cuenta subyacente de los defraudadores. La tokenización ayuda a combatir el fraude tanto para las transacciones digitales con tarjeta no presente, como para las transacciones físicas de pagos sin contacto y QR.

Según un reciente estudio de Visa, las tendencias de los consumidores continúan hacia la preferencia por las compras en línea y el uso de billeteras digitales, ya que 8 de cada 10 consumidores han comprado en línea en las últimas semanas para una variedad de cosas, al mismo tiempo que las billeteras digitales son cada vez más habituales, tanto para comprar en el mundo físico como en línea. El 20% de los consumidores declararon haber utilizado billeteras en el punto de venta, siendo Brasil y Argentina los países que registraron los mayores picos de uso, y el 26% declararon haberlas utilizado para comprar por Internet. Más del 60% de las credenciales de pago de Visa están preparadas para usar tokens en América Latina y el Caribe.

En apoyo a estas tendencias de consumo, Visa continúa con sus esfuerzos para facilitar las compras en línea y móviles con el lanzamiento de Click to Pay en LAC. Basado en el estándar de la industria EMV Secure Remote Commerce, Click to Pay tiene como objetivo hacer que el pago en línea sea simple y seguro para los consumidores a través de sitios web y móviles, aplicaciones móviles y dispositivos conectados al reemplazar la laboriosa introducción de números de cuentas personales e información de comprobación al momento de pagar. Esta avanzada solución de pago digital refleja la experiencia de pago consistente e interoperable en las tiendas físicas, con una sola terminal capaz de aceptar todos los pagos con tarjeta. Click to Pay permite a los consumidores pagar en línea con sus tarjetas Visa siempre que vean el botón Click to Pay y se acepte Visa.

“Continuaremos aplicando y buscando oportunidades para mejorar nuestras soluciones de seguridad y anti-fraude para desarrollar tecnologías de pagos digitales de primera línea en nuestros mercados. Nuestra asociación con Veritran facilita que las instituciones financieras y otros segmentos de clientes ofrezcan la mejor tecnología de pago y seguridad de su clase, tal como los consumidores esperan de Visa, independientemente de la forma que elijan para comprar y pagar”, comentó Reyes.