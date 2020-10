Visa anunció que los clientes de América Latina y el Caribe ahora tendrán acceso a una versión mejorada de la solución de Lealtad de Visa con la presentación de My Rewards 2.0, que ofrece nuevos beneficios los cuales se adaptan al cambio de necesidades y tendencias digitales de los consumidores durante la pandemia. My Rewards 2.0, es una solución digital agnóstica de marca blanca creada por Visa junto con la empresa Fintech e Insurtech novae que, en su nueva versión, se centra en las necesidades de gastos cotidianos de los consumidores a diferencia de los modelos tradicionales de lealtad, generalmente orientados a recompensas para viajes. My Rewards 2.0 es la nueva generación de soluciones de lealtad. Permite que los consumidores rediman sus puntos de lealtad a su gusto, ya sea en el punto de venta usando pago sin contacto, en línea o a través de las principales billeteras digitales disponibles en la región, además de Click to Pay con Visa.

“Visa trabaja constantemente para mejorar la experiencia del usuario. En los tiempos que corren, como no se puede viajar, los consumidores de América Latina y el Caribe quieren canjear sus recompensas de maneras que les sean útiles en estos momentos”, dijo Ricardo Tafur, vicepresidente de Productos de Consumidor para Visa América Latina y el Caribe. “Visa anticipó esto y hemos respondido con My Rewards 2.0, una propuesta renovada que da a los usuarios la autonomía de canjear sus puntos donde quieran”.

Un estudio reciente de Visa sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe indicó que el 50% de los consumidores en la región había sufrido pérdidas financieras debido a la pandemia, lo cual derivó en cambios en los gastos. Los consumidores de la región dan prioridad a la salud, las experiencias y las relaciones, y los datos revelan que están dispuestos a explorar nuevas formas de comprar y pagar usando los canales de las redes sociales. Además, las medidas de distanciamiento social e higiene establecidas durante la pandemia han dado lugar a una aceleración de la adopción de soluciones sin efectivo. El 70% de los consumidores dice que usan menos efectivo que antes. Con My Rewards 2.0 los consumidores pueden disfrutar de beneficios adicionales con el uso de sus tarjetas y pueden acceder a sus recompensas de forma más segura y protegida.

“Nos llena de entusiasmo lanzar esta experiencia disruptiva en toda la región. Esta solución centrada en el usuario fue concebida teniendo en cuenta las preferencias de los clientes e introduce la revolucionaria moneda digital “Miles”, que da la libertad de canjear en línea o en tiendas en cualquier momento y en cualquier lugar. Responde contextualmente a las necesidades, desafíos y deseos del tarjetahabiente. Esta solución ofrecerá a los usuarios funcionalidades innovadoras, como canjes instantáneos, pagos invisibles y la posibilidad de pagar con Miles, además de los beneficios integrados en My Rewards 2.0″, dijo Rodrigo McCarthy, jefe de Pagos de novae: “Ya hemos tenido una extraordinaria recepción por parte de los usuarios y creemos que esto llevará la lealtad al próximo nivel”.

El Consumidor es Quien Realmente Gana

My Rewards 2.0 es una experiencia digital de vanguardia centrada en el usuario para las necesidades de pago cotidianas de la gente que permite el canje universal en línea o en tiendas en 61 millones de comercios en todo el mundo: la moneda digital de Visa en su mano. La plataforma permite a los usuarios gestionar los puntos ya sea en sus dispositivos móviles o de escritorio, mientras la seguridad de almacenamiento de datos personales y transacciones está protegida con cifrado seguro.

My Rewards 2.0 funciona con inteligencia artificial para ofrecer un hum/bot siempre activo y siempre listo que añade un toque humano al usar lenguaje natural automatizado para responder a las preguntas de los consumidores a toda hora del día. Los consumidores cuentan con soporte inteligente en tiempo real desde la aplicación y en línea, a través de sus canales preferidos de mensajes: WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage e Instagram.

Los puntos pueden canjearse en la tienda mediante la función de pago sin contacto en la aplicación My Rewards 2.0 o a través de dispositivos celulares , los consumidores pueden usar los puntos en sus billeteras electrónicas y también pagar en sitios de comercio electrónico.

Una Solución Llave en Mano para los Clientes de Visa

Los emisores también se benefician de esta rentable solución llave en mano al ofrecer interacción, servicio personalizado y valor a sus clientes. Al tratarse de una solución de marca blanca, los emisores pueden poner su marca y personalizar el programa como si fuera propio, promocionar la activación temprana y estimular las compras en forma sumamente rápida, con un tiempo de salida al mercado de solamente tres semanas.

Según el estudio de Satisfacción de Tarjetas de Crédito llevado a cabo por JD Power, los consumidores leales gastan 30% más que los consumidores nuevos y el 47% de los usuarios que cambiaron a una nueva tarjeta en los últimos 12 meses lo hicieron para obtener mejores recompensas.

“Visa reconoce que el comercio en medio de una pandemia requiere de innovación: los negocios necesitan ofrecer valor agregado con un servicio más práctico, personalizado y simple”, agregó Tafur. “Visa se complace en ofrecer esta solución a los emisores que quieran una experiencia y una interfaz de usuario acorde a las necesidades de los consumidores, junto con una propuesta flexible, relevante y valiosa para aumentar la preferencia”.