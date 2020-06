Visa y CPI Card Group, uno de los principales proveedores de soluciones de productos de crédito, débito y prepagados, presentaron la Tarjeta Earthwise High Content que estará compuesta por hasta un 98 por ciento de plástico suprarreciclado para ofrecer una tarjeta producida de manera más sustentable. Este lanzamiento global es una oferta exclusiva para clientes y tarjetahabientes de Visa.

Mediante un acuerdo exclusivo entre estas dos compañías, todas las instituciones financieras del mundo que emiten tarjetas Visa tendrán acceso a la Tarjeta Earthwise High Content, que cumple con los requisitos del estándar EMV y es de doble interfaz, permitiendo así hacer pagos con y sin contacto.

CPI creó la Tarjeta Earthwise High Content, la primera de su tipo respaldada por Visa, para ayudar a reducir la cantidad de plástico nuevo usado en la fabricación de tarjetas de pago y reducir la cantidad de residuos plásticos que se generan en el medioambiente.

“El compromiso de Visa es promover la sustentabilidad en todo lo que hacemos, desde usar electricidad 100 por ciento renovable para procesar transacciones en nuestros centros de datos hasta hacer llegar tarjetas de materiales sustentables a nuestros tarjetahabientes”, dijo Douglas Sabo, vicepresidente y director de Sustentabilidad y Responsabilidad Corporativa de Visa Inc. “Nuestra colaboración con CPI es otro hito en nuestros esfuerzos por impulsar nuestro objetivo de lograr un crecimiento inclusivo con el compromiso de proteger el medioambiente. Estamos orgullosos de ofrecer este producto innovador, que redundará en beneficios para toda la industria de pagos y el medioambiente”, agregó.

La Tarjeta Earthwise High Content, respaldada por Visa, inicialmente llevará la marca Visa. Es la primera vez que Visa trabaja proactivamente con un socio para desarrollar una tarjeta financiera hecha con materiales más sustentables para abordar el creciente interés en este tema tanto de los emisores como de los consumidores. Según una encuesta reciente de Percepciones del Consumidor de CPI entre usuarios de tarjetas de débito y crédito realizada por una firma de investigación independiente, el 73 por ciento de los encuestados indicó que es “importante” que su institución financiera se preocupe por el medioambiente y más del 57 por ciento dijo estar interesado en una tarjeta hecha con materiales reciclados.

La Tarjeta Earthwise High Content se fabrica con rPETG, un tipo de plástico suprarreciclado. “Suprarreciclaje” se refiere a la acción de tomar algo que ya no se usa y darle una segunda vida y nueva función. CPI usó su capacidad de producción e innovación para combinar rPETG postindustrial con los componentes no plásticos esenciales —entre ellos el chip EMV, antena y adhesivos— y así crear una tarjeta de pago que contenga hasta un 98 por ciento de plástico suprarreciclado, dependiendo del diseño de tarjeta final de cada emisor en particular. La nueva tarjeta forma parte de Earth Elements™, la cartera de tarjetas de pago más ecológicas de CPI, que incluye Second Wave, la primera tarjeta de pago de alta calidad en llegar al mercado que no solo cumple con los requisitos del estándar EMV y es de doble interfaz, sino que tiene un núcleo hecho de plástico recuperado del océano.

“Felicitamos a Visa por su compromiso con la sustentabilidad y su esfuerzo por ser siempre pioneros”, dice Guy DiMaggio, vicepresidente sénior y gerente general de Soluciones de Tarjetas Seguras de CPI Card Group. “Tomar medidas para proteger la Tierra es una prioridad cotidiana de CPI. Esperamos que nuestros esfuerzos sigan ayudando a emisores y tarjetahabientes de todas partes a reducir el impacto de los desechos plásticos en nuestro planeta”.

La oferta de una tarjeta sustentable continúa la galardonada trayectoria de sustentabilidad de Visa, que incluye su reconocimiento en el Índice Norteamericano de Sustentabilidad Dow Jones cada año desde el 2017 y su calidad de miembro del Índice FTSE4Good. Además, JUST Capital reconoció a Visa en su lista de Compañías más justas en el 2020.