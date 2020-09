Para apoiar a transformação bancária e auxiliar no processo de transformação digital das instituições financeiras, a Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, oferece uma solução completa, capaz de realizar todas as etapas do gerenciamento do banco, permitindo que empresas financeiras de qualquer porte transformem seus processos de core banking com maior agilidade, facilidade, segurança e redução de custos.

Este será um dos temas abordados por Thiago Guimarães, head de Digital Finance e Wallace Labanca, consultor de Negócios – Digital Banking, ambos do Grupo Stefanini, durante o Future Pay que será realizado nos dias 23 e 24 de setembro de forma on-line. O painel no segundo dia do evento discutirá “PIX e a disponibilidade 24×7 para jornada dos clientes”.

“Para acompanhar as recentes mudanças do mercado, disponibilizamos conexões diretas de nossa solução para comunicação com o PIX e empoderar nossos clientes em criações de novas jornadas que nunca seriam possíveis sem a disponibilidade 24×7 nativa de nossas plataformas”, explica Thiago Guimarães.

Já Wallace Labanca acredita que o mundo está cada dia mais dinâmico e a Stefanini tem como objetivo apoiar seus clientes nesse momento de transformação. “A partir de um ecossistema digital robusto, temos a capacidade de desenvolver serviços e soluções sob medida para atender as necessidades de nossos clientes”, afirma o executivo.

Baseado no conceito de Bank In a Box e Banking as a Service, a Stefanini conta com um core bancário embarcado único para utilização numa plataforma escalável, a Topaz, que roda em 20 países – no Brasil a solução está disponível há dois anos, com um crescimento médio de 40% ao ano. A plataforma atua em tempo real (24 x7) e disponibiliza vários módulos para o mundo financeiro, dando origem a um completo ecossistema de ofertas bancárias.

“O Banking in a Box é, portanto, uma plataforma completa e voltada ao cliente, que pode ser utilizada de acordo com as demandas apresentadas, porque tudo é integrado e passível de personalização”, destaca.

Thiago Guimarães é especialista em banking e arquiteto de soluções do core bancário. Com 20 anos de carreira, já atuou em diversos setores da indústria, desenvolvendo uma sólida experiência em arquitetura de soluções, seguindo os padrões corporativos que refletem na integração da lógica de negócios, processos, amplo conhecimento na identificação, análise e implementação de estratégias para alcançar os principais objetivos dos negócios traçados aos clientes.

Wallace Labanca possui mais de 15 anos de experiência em projetos de implantação de sistemas/melhorias em diversas instituições financeiras, e é consultor especialista em ferramentas de Financial Services, com skill em módulos financeiros e contábeis, responsável por apoiar várias iniciativas de pré-vendas como consultor de negócios digital banking.