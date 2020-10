La filial de la operadora británica fue la primera en apostar en serio en el mercado español por introducir en el hogar el IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas) es decir, múltiples dispositivos conectados como cámaras, sensores de inundaciones, de humo, localizadores GPS para mascotas, maletas o bicicletas, etc. Primero lo hizo a través de una alianza comercial con Samsung y luego con otros fabricantes de dispositivos como los asistentes inteligentes de Amazon o Google. Sin embargo, a pesar de esta apuesta, no ha entrado nunca en el segmento de las centrales de alarma, algo que sí han hecho Movistar y Orange.

Pero Vodafone quiere ahora apalancarse en su oferta convergente fijo-móvil para ofrecer paquetes cerrados premium que incluyan un todo en uno, es decir, ofertas de conectividad fija y móvil de altas prestaciones, de contenidos audiovisuales -que incluyen HBO y Amazon Prime Video- de seguridad, de sensores para el hogar y de coche conectado, todo con un precio fijo y cerrado. Para ello ha diseñado nuevas tarifas que se podrán contratar a partir del domingo 13 de octubre bajo la marca One Hogar Ilimitable.

El destino principal de estas ofertas será el segmento alto de los clientes de Vodafone, a los que no les importe pagar más, ya que las ofertas del One Hogar Ilimitable en sus versiones 2.0, 3.0 y 4.0 costarán 95, 110 y 125 euros al mes, respectivamente, aunque tienen un descuento del 50% durante los tres primeros meses.

La faceta más novedosa de las tarifas es la vertiente de hogar inteligente que incluye servicios como Secure Net Family, para navegar sin riesgos cuando se está conectado a la red móvil y a la red de acceso fijo de Vodafone protegiendo de virus y de webs fraudulentas. También permite gestionar el tiempo y acceso a Internet a través de funciones avanzadas de control parental que se pueden aplicar en todos los dispositivos del hogar.

El set V-Home Mini (que sólo está en los paquetes 3.0 y 4.0) es un servicio de monitorización del hogar que permite ver en directo desde el móvil lo que ocurre en casa. Incluye un hub que, conectado al router, se encarga de vincular todos los dispositivos inteligentes de la casa y una cámara Full HD con visión nocturna. Además, facilita el control de otros dispositivos no incluidos como luces, sensores y termostatos.

Por último, el servicio Car Connect -sólo en el 4.0- permite tener localizado el coche, detalles de los viajes realizados, obtener información online del estado del vehículo o recibir avisos si hay que hacer mantenimiento.

