VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, líder en la aceleración de la transformación del comercio digital en América Latina y en proceso de expansión global, anunció hoy el lanzamiento de su propuesta de oferta pública inicial (IPO) de 19.000.000 acciones ordinarias de Clase A. La oferta consiste en 13.876.702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5.123.298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. VTEX también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2.850.000 acciones ordinarias de clase A adicionales de VTEX. Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 15,00 USD y 17,00 USD por acción ordinaria de Clase A. VTEX pretende cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «VTEX». La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.

VTEX pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales. VTEX no recibirá ninguna recaudación por la venta de acciones ordinarias de Clase A por parte de los accionistas vendedores.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Pueden obtenerse copias del prospecto preliminar correspondiente a la misma, cuando se encuentren disponibles, en:

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por vía telefónica: 1-866-803-9204, o enviando por email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por el email: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department, o por email a: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Se ha presentado una declaración de registro a través del formulario F-1 relativa a estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse y las ofertas de compra no pueden aceptarse antes de que la declaración de registro entre en vigor.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.