Con la finalidad de acercarse en forma directa a los usuarios de la aplicación WhatsApp ha creado esta forma de enviar comunicados sin intermediarios.

“Nuestro compromiso con tu privacidad permanece igual”, señala uno de los estados compartidos dentro de la plataforma, los cuáles se mostrarán cada cierto tiempo en la app. Por otro lado, explica que “mediante el cifrado de extremo a extremo tus conversaciones personales no podrán ser leídas ni escuchadas”.

Por otro lado reafirma que “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”. De esta manera deberás desinstalar apps como WhatsApp Plus o WhatsApp GB de tu celular.

La idea de utilizar los estados para difundir novedades no es nueva. De hecho, Instagram la emplea desde hace muchos años para anunciar las nuevas herramientas de la red social y explicar cómo funcionan.

Cómo usar los estados