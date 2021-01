No siempre queremos que nuestros contactos se enteren que estamos en línea. Cuando esto sucede hay trucos para poder escribir sin que los demás sepan que lo estás haciendo.

El proceso es gratuito, sencillo y bastante útil para chatear en WhatsApp sin que nadie sepa si estamos conectados o no. Tan solo necesitarás una aplicación que pesa poco, apenas muestra publicidad, y no abusa de nuestros permisos, como si pudieran hacerlo otras apps que intentan ocultar nuestro estado de WhatsApp. Eso sí, debes tener en cuenta que no servirá para WhatsApp Web.

Para que nadie vea que estamos en línea o escribiendo en WhatsApp debemos descargar la aplicación Flychat. Es bastante ligera, y tiene una interfaz muy simple.

Flychat no abusa de los permisos que nos pide, ya que lo único que solicita es la superposición de pantalla. No tiene acceso a nuestros mensajes, ni a nuestro número de teléfono, micrófono. Su única función es abrir una ventana flotante de WhatsApp, para que podamos responder sin abrir la aplicación.

Este truco de doble pantalla nos permitirá:

Responder mensajes sin aparecer en línea ni escribiendo

Leer todos los mensajes que nos envíen sin necesidad de que aparezca el doble check azul.

Podemos mantener conversaciones completas desde esta app, sin aparecer en línea, y sabiendo que nuestros datos tan solo están pasando por WhatsApp.

Esto nos permitirá responder mensajes sin aparecer en línea ni escribiendo, así como leer todos los mensajes que nos envíen sin necesidad de que aparezca el doble check azul.

La principal ventaja que aporta esta app es que al abrir la burbuja, accedemos a una interfaz de chat bastante cómoda, por lo que podemos mantener conversaciones completas desde esta app, sin aparecer en línea, y sabiendo que nuestros datos tan solo están pasando por WhatsApp.