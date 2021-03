Muchas veces has borrado mensajes intencionalmente y te arrepientes o en forma accidental y cuando te das cuenta no sabes cómo recuperarlos. No es tan complicados si sigues estos pasos.

Restaurar una copia desde Google Drive

Para recuperar con éxito el historial de chat mediante la copia de seguridad almacenada en Google Drive, se debe tener el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google que se uso para crear la copia de seguridad. Seguir estos pasos:

Desinstalar e instalar WhatsApp. Abrir WhatsApp y verificar el número de teléfono. Cuando se indique, toca “Restaurar” para recuperar los chats y archivos multimedia de la copia almacenada en Google Drive. Luego de que se complete el proceso de restauración, tocar “Siguiente“. Los chats se mostrarán una vez que se complete la inicialización. Después de que se restauren los chats, WhatsApp comenzará a restaurar los archivos multimedia.

Restaurar una copia de seguridad local de conversaciones nuevas

Para usar la copia de seguridad almacenada localmente, se debe transferir estos archivos al teléfono nuevo usando una computadora, un administrador de archivos o una tarjeta SD.

Cabe destacar que los teléfono almacenan las copias de seguridad de los últimos siete días y las copias de seguridad locales se realizan diariamente a las 22 y se guardan como un archivo en tu teléfono. Por lo tanto, se debe ingresar a las carpetas “almacenamiento interno” o “almacenamiento principal” y, en caso que no estén allí, ingresar a la carpeta /sdcard/WhatsApp/.

Restaurar una copia de seguridad local de conversaciones antiguas

Para las conversaciones más antiguas los pasos a seguir son los siguientes: Descargar una aplicación para administrar archivos. En el administrador de archivos, ir a sdcard/WhatsApp/Databases. Si los datos están almacenados en la tarjeta SD, es posible que se vean otras carpetas con los nombres: “almacenamiento interno” o “almacenamiento principal” en lugar de “sdcard”. Cambiar el nombre de la copia de seguridad que se desea restaurar de msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 a msgstore.db.crypt12. Es posible que la copia de seguridad más antigua corresponda a un protocolo anterior, como crypt9 o crypt10. No cambiar el número de protocolo. Desinstalar y volver a instalar WhatsApp. Tocar “Restaurar” cuando se indique.

¿Cómo recupera los mensajes borrados de WhatsApp en iOS?

Para que puedas hacer una copia de seguridad de tu historial de chats de WhatsApp en tu iPhone necesitas una cuenta de iCloud. Dependiendo del tipo de conexión que tengas y del tamaño de la copia, tardará más o menos tiempo en ser restaurada.

¿Qué necesitas para poder hacer tus copias de seguridad?

Que tu dispositivo tenga iOS 5.1 o posterior

Acceder a iCloud desde “ Ajustes ” → “ iCloud ”

” → “ ” Una vez aquí, activa la opción “Documentos y datos”

Es importante tener suficiente espacio en la cuenta de iCloud para poder guardar el historial de chats de WhatsApp (se incluirán conversaciones, fotos, vídeos y audios). También necesitas tener espacio libre en tu dispositivo para crear la copia.

¿Cómo recuperar las conversaciones borradas desde iCloud?

Si quieres recuperar una conversación que hayas eliminado por error, como te hemos indicado antes, necesitas tener una copia de seguridad. Una vez compruebes que la tienes, debes seguir los siguientes pasos: