WhatsAp Gold tiene las mismas características que WhatsApp como poder realizar llamadas o videollamadas, enviar mensajes de audio o de texto, crear GIF y stickers, además de poseer el “modo oscuro”. Pero no solo eso, sino que te permite cambiar el color total de la aplicación a amarillo, azul, verde claro, rojo, entre otros.

Esta app no es la oficial, puede generarte una serie de problemas en un futuro ya que es bastante inestable en actualizaciones.

Si recibes un mensaje para descargar la nueva versión de WhatsApp, llamada “Gold”, no lo abras e ignora el mensaje, ya que se trata de un Malware (Malicious Software) que robará tu información, dejará inservible tu celular y realizará suscripciones a servicios falsos.

El medio “The Independent” mencionó que “el enlace que ofrece para obtener la supuesta versión de WhatsApp Gold representa un verdadero riesgo de seguridad, ya que puede dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos”.

El objetivo de este virus es robar información del móvil, suscribirlo a servicios falsos y robar datos confidenciales. La Sophos (firma británica de Software) advierte a los usuarios a no “dejarse seducir con las características exclusivas que se les ofrecen, siendo que es una estafa”.

te detallamos ciertos aspectos que debes tomar en cuenta a fin de que no pierdas tus conversaciones o fotos de WhatsApp original:

Lo primero que debes conocer es que al utilizar WhatsApp Gold estás expuesto a hackers. Además de ello tus mensajes no estás encriptados, por lo que terceros pueden hacerse con tus conversaciones sin que lo notes.

Otro aspecto es que si descargaste WhatsApp Gold y deseas usar WhatsApp normal, puede que la segunda ya no permita que registres tu número y, como consecuencia, perderás todos tus chats.

Finalmente, en tus conversaciones puedes recibir no solo documentos, sino hasta virus que perjudicarían tu dispositivo móvil rápidamente, incluso robar información como tus fotos o videos.

Cabe precisar que WhatsApp indica que todas estas apps no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, detalla.