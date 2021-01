La app de mensajería más usada del mundo ha decidido cambiar sus “términos y condiciones”, lo cual comenzó a preocupar a los usuarios.

Estos cambios suponen la compartición de datos con Facebook y que los usuarios deberán aceptar para poder seguir usando el servicio de mensajería a partir del 8 de febrero.

Como empresa de Facebook, WhatsApp comparte estos datos que recopila con otras empresas del grupo, al igual que dichas empresas comparten datos del usuario con WhatsApp.

Ver más: WhatsApp bloqueará tu aplicación sino cumplís con su nuevas reglas

“Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook”, explica WhatsApp en su Política de Privacidad.

La compañía ha señalado a Europa Press que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y asegura que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

Un vocero de WhatsApp comentó al respecto: “Como anunciamos en octubre, WhatsApp quiere facilitar que las personas realicen compras y obtengan ayuda de una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, cada vez más personas se contactan también con empresas. Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp. Aunque, por supuesto, depende del usuario si quiere o no enviar mensajes a una empresa en WhatsApp”.

Por último, se expresó que el servicio de WhatsApp continuará sin tener ningún tipo de publicidad o banner, algo que viene siendo destacado por los usuarios que la utilizan desde hace años.

Si algún usuario desea no aceptar los nuevos términos y condiciones entonces WhatsApp solicitará que se elimine dicha cuenta.