El uso tan cotidiano de esta app nos permite comunicarnos con quienes elegimos hacerlo pero a veces tiene su lado negativo. Es común que de pronto nos encontremos con momentos incómodos en WhatsApp, como por ejemplo que alguien nos hostigue o nos moleste a través de la aplicación.

Sin embargo, hay forma de deshacerte fácilmente de estas personas, y para ello WhatsApp tiene dos herramientas dentro de la aplicación para dispositivos móviles que son “Bloquear” y “Reportar”, y aunque parecen tener la misma finalidad, la realidad es que su funcionamiento es diferente, y no saber usarlas puede que no te permita cumplir con tu cometido.

Cómo y para qué sirve bloquear un usuario

Lo primero que hay que dejar claro es que bloquear a un contacto no es lo mismo que eliminarlo, eliminarlo significa que ya no vas a verlo en WhatsApp, pero él sí podrá seguir mandando mensajes a tu cuenta. Si quieres que esta persona no pueda volver a molestarte, ni mandarte mensajes o que siquiera pueda ver tu foto de perfil, entonces tienes que bloquearlo.

Para bloquear a un contacto hay que seguir los siguientes pasos:

Abrimos el chat del contacto que queremos bloquear.

Presiona los tres puntos verticales de la parte superior derecha y seleccionamos la opción de “Más”.

Selecciona “Bloquear”, una vez terminado este proceso, este contacto ya no te podrá mandar mensajes ni hacer llamadas por WhatsApp.

¿Para qué sirve “reportar” a un contacto?

Si tienes un contacto que además de ser moleste suele enviar publicidad, mensajes religiosos o de alguna otra temática en particular que te parezca molesta o inapropiada, entonces puedes reportarlo.

La gran diferencia con reportar y bloquear, es que en la segunda opción además de bloquear también WhatsApp puede expulsar de la plataforma a dichos usuarios por violar los términos y condiciones de la aplicación, de ahí que hay que saber perfectamente cuál es la diferencia entre una opción y otra.

Para reportar a alguien basta con seguir los siguientes pasos:

Abre el chat del usuario que quieres reportar y presiona sobre su nombre o número para ver su perfil.

Desliza hacia abajo y la última opción es la de “Reportar”

Una vez hecho esto el contacto quedará bloqueado y WhatsApp lo incluirá en una lista negra para verificar si existen más reportes de usuarios.

Última actualización WhatsApp Beta

Con WhatsApp Messenger 2.20.206.3 beta la compañía ha activado una nueva función que reenviará los mensajes más recientes al reportar a un usuario, y no hay forma de desactivar ese nuevo comportamiento.

Tras reportar, WhatsApp recibirá una copia de los últimos mensajes recibidos por dicho usuario. Así la compañía podrá valorar leyendo el contenido de la conversación si suspende la cuenta o no si detecta que ese contenido indicios de delito.

Así que si quieres reportar una cuenta tendrás que aceptar reenviar una copia de los últimos mensajes que corresponden a ese chat. Al enviar el reporte, WhatsApp entiende que das tu consentimiento para brindar esa información.

Por el momento, esta dinámica en los reportes solo está visible en la versión beta de WhatsApp. Si supera la versión de pruebas, entonces podría pasar a la versión estable en una de sus próximas actualizaciones.