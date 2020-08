A Transformação Digital está na pauta da nossa sociedade há algum tempo. Alguns setores, como telecomunicações e serviços de atendimento ao cliente, saíram na frente e já possuem escalas maduras de automação em suas operações. Outras, como saúde e educação, por exemplo, estão dando passos fundamentais no momento, em meio a um personagem não esperado na equação: a pandemia do coronavírus em 2020.

O cenário atual acelerou em alguns anos um futuro para o qual já caminhávamos (a passos mais curtos): a utilização de serviços de cloud e a necessidade da adaptação rápida a mudanças imprevisíveis se tornaram emergentes. Nesse contexto, a metodologia de serviços agile utilizando modalidade “Everything as a Service” (XaaS) se sobressai. E por quê?

XaaS entrega o resultado para o negócio. É uma alternativa de aproximar o modelo tradicional dos modelos inovadores atuais, já que flexibiliza processos e operações. Além da escalabilidade proporcionada por tecnologia de ponta oferecida como serviço, o foco está nos bons resultados de cada tipo de business. Dessa forma, a boa experiência do cliente é o objetivo mais satisfatório.

A escolha por esta estratégia favorece aos players de um segmento de mercado manter o foco no ciclo de vida das aplicações e na reputação de suas marcas. É uma forma mais fluída de lidar com tecnologia e processos de resposta rápida para a experiência do usuário. Afinal, a interação com os clientes se torna cada vez mais dinâmica e os consumidores agora estão a apenas um clique de seus fornecedores favoritos. Hoje, qualquer erro, pode ocasionar perda (e geralmente é) irreparável. A Experiência do Cliente é o ponto central aqui. Correções de rota são comuns atualmente e o XaaS facilita esses processos. A estratégia muda na velocidade da tecnologia e esta avança na velocidade da internet, dos apps, dos dispositivos. Se já é assim agora, imagine, por exemplo, quando o 5G estiver entre nós!

Questões como segurança e privacidade de dados devem ser destacadas nesse contexto. Aqui também o XaaS sai na frente, justamente porque dá a oportunidade da criação de sistemas, aplicativos e ambientes tecnológicos dentro de um ambiente seguro, escalável e monitorado. E este deve ser um ponto altamente relevante quando da escolha da consultoria de TI a levar esses processos em conjunto com a empresa.