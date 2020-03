Como usuarios y consumidores que nos vemos influenciados por personas a las que no conocemos pero por la que sentimos algún tipo de afín, en esta crisis sanitaria del coronavirus o COVID-19, no iba a ser menos. Muchos son los influencers, ya no sólo españoles, que están utilizando su capacidad frente a las masas para concienciar a la población de que tiene que hacer caso de los consejos sanitarios de las autoridades.

Bueno, aunque también hay casos que no se enteran mucho de qué va la vaina y crean más caos todavía.

Pero remitámonos a los hechos, el movimiento #YoMeQuedoEnCasa (en la correspondiente versión internacional) surgió de influencers chinos cuando comenzó la enfermedad: lanzaron mensajes de calma, promovieron las medidas de seguridad y hasta compusieron grandes temas para sobrellevar el encierro.

Esos podemos decir que han sido los promotores del movimiento bien, pero como en todo lo bueno, siempre hay un lado oscuro, y muchos otros han recibido la crítica de sus fans desde redes sociales como Twitter o Instagram, porque entienden que frivolizan la enfermedad al utilizar fotos con mascarillas a juego bajo hashtags como #Coronavirus, #Cuarentena o #Máscara.

También en Italia, que ahora mismo se encuentra en cuarentena, los influencers sacan músculo. Entre ellos, se encuentra Chiara Ferragni, autoproclamada máxima abanderada de este movimiento y que está usando su perfil de Instagram para concienciar a la población italiana y a mantener la calma. Ferragni ha hecho un llamamiento a sus paisanos que ha evidenciado su poder e influencia. En solo dos días ha conseguido recaudar más de tres millones de euros. Este dinero irá destinado a reforzar la unidad de cuidados intensivos del hospital San Raffaele de Milán.

Aunque el momento que nos ha roto a todos un poquito el corazón ha sido cuando esta madrugada, Tom Hanks ha anunciado que él y su mujer están luchando la enfermedad. Despertando en EEUU y en todo el mundo una oleada de mensajes positivos para todos los pacientes y personas afectadas.

Y en España, ¿qué están haciendo los influencers?

El lado oscuro…

Pues… como en todos lados, está el lado oscuro y el lado bueno. La peor parte se la han llevado Paula Gonu, María Pombo o Violeta Mangriñán que fueron algunas de las primeras que se atrevieron a dar su punto de vista sobre la que ya es una pandemia, según la OMS.

En el caso de Gonu, con más de 2 millones de seguidores, aseguró:

«Cosas que he leído que van bien para prevenirlo (el coronavirus): beber agua caliente porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus; lavarte las manos constantemente que, si no sois unos guarros, se supone que ya lo hacéis; en las superficies de metal el virus puede vivir de 10 a 12 horas y en tus manos solo como 15 minutos pero en ese tiempo te puedes tocar la boca y todo«.

Poco después pedía disculpas y aseguraba que se lo había recomendado un médico:

«Dos días antes de subir estos stories me vio un médico porque tuve anginas y hablando del tema me dijo lo del maldito agua, entre otras cosas. Pero vaya, tema zanjado, aunque entiendo que dé de qué hablar. Perdón por la confusión y lávense las manos«.

… el lado neutro…

Por otro lado tenemos a los que no se han manifestado pero tiran del sentido del humor, con memes y GIFs como AuronPlay o El Rubius, o el tiktoker Antón Lofer.

… y el lado positivo

Mientras por otro lado tenemos a los que están siguiendo todos los consejos, como La Vecina Rubia, que se caracteriza por una gran implicación en todos los temas sanitarios del país. En esta ocasión no está siendo menos, y está utilizando sus perfiles para lanzar mensajes y contenido de las autoridades y de personal sanitario para ayudar así con toda esta problemática.

La vecina rubia ✔@lavecinarubia Dentro de los influencers españoles ha surgido un moviento en el que se encuentran Alexandra Pereira (Lovely Pepa), Patry Jordan o el presentador Pablo Motos pidiendo conciencia y sentido común, y recordando que ellos no son personal sanitario ni expertos en el tema, que la gente no debe acudir a ellos pidiendo ayuda ni opinión, pero sobre todo pidiendo que se informe desde el sentido y sin alarmismos.

Otros están siguiendo sus pasos, como la bloguera de moda Marta Riumbau, creadores de contenido como Michenlo o la instagramer de cocina Fit Happy Sisters que está contando en directo desde sus stories cómo está llevando la cuarentena que la ha pillado en Dinamarca.

O como Jorge Cremades, quien está en Madrid, y que ha emitido en sus stories como está la situación en la ciudad, pidiendo calma e informando de todo a sus seguidores. A mayores ha publicado un vídeo en su canal que se ha hecho viral, en el que sale contando de manera informal las medidas preventivas que debemos tener todos en cuenta para protegernos, logrando alcanzar al público joven.

¿Cómo se combate la desinformación que rodea al coronavirus?

Parte de la culpa de la histeria colectiva que se está viviendo en España y otros países estos días es causada por la desinformación, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado una cuenta en la que publica vídeos con consejos e información sobre el brote de Coronavirus.

El perfil ya cuenta con más de 370,3K seguidores y más de un millón de «me gusta». Los vídeos se publican en inglés y ofrecen consejos sobre los síntomas del coronavirus, cómo protegerse del mismo o el uso innecesario de las mascarillas, a no ser que se trate de personas ya infectadas.

Otras plataformas como Facebook y Twitter han implementado iniciativas para luchar contra la desinformación que rodea a la enfermedad. Por ejemplo, Facebook ha prohibido todos los anuncios sobre curas milagrosas para el virus, mientras que el algoritmo de Twitter elimina todas las fake news sobre el coronavirus de forma automática, y el buscador de Google prioriza las fuentes fiables en sus resultados.