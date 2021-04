Zoho Corporation, empresa de tecnología global que ofrece el conjunto de aplicaciones de software empresarial más completo del sector, celebra sus 25 años de actividades con un recuento de sus logros y anunciando la dirección en que se moverá en las próximas décadas. Zoho Corporation ha diversificado sus servicios en los últimos años, con tres marcas para los diferentes mercados: su solución IoT (WebNMS), los servicios de gestión informática empresarial (ManageEngine), y su plataforma y aplicaciones en la nube (Zoho).

Desde su creación, el CEO y cofundador de Zoho, Sridhar Vembu, ha creído en la tecnología como facilitadora del bien social y ha construido una cultura empresarial basada en estos valores. “Zoho se ha construido sobre valores y convicciones. No medimos nuestro éxito en números, sino el impacto que hemos tenido en nuestros empleados, sus familias, los clientes, la industria, el ecosistema y las comunidades locales. Nuestro propósito ha sido crear oportunidades para aquellas que no las tienen, construir productos convincentes para nuestros clientes y servir a lugares geográficos que no han sido atendidos antes.

Principales logros

La pandemia ha demostrado que el modelo de negocio y la oferta de plataformas de Zoho son ideales para las organizaciones que necesitan escalar y apoyarse en la colaboración basada en la nube para tener éxito. Algunos de los principales logros de la compañía son:

Entre 2019 y 2020, los usuarios aumentaron 22%, al pasar de 51 millones a más de 62 millones en el mundo. Las herramientas de la compañía de comunicación y colaboración para el trabajo remoto demostraron ser valiosas para los clientes, especialmente durante la pandemia.

La empresa ha sido rentable desde su creación, con un crecimiento promedio de 30% interanual en los últimos cinco años, al ofrecer herramientas de software poderosas y asequibles para los clientes.

En 2018, eliminó todos los rastreadores de terceros (trackers) de sus propiedades digitales, como parte de su compromiso con la privacidad de los datos de los clientes.

El programa Zoho Schools, creado en 2005, ha graduado a más de 900 estudiantes provenientes de zonas desfavorecidas de la India. En la actualidad, los graduados constituyen más del 10% de la plantilla total de la empresa tecnológica.

El compromiso de la empresa por fomentar la innovación y potenciar las ideas ha creado un efecto dominó: 57 empresas emergentes han sido fundadas por empleados antiguos de la compañía, recaudando más de 1.500 millones de dólares en capital hasta la fecha.

Con una cartera compuesta por más de 50 aplicaciones empresariales, ha guiado a la industria desde las aplicaciones independientes hacia las plataformas con su suite Zoho One. También ha desafiado el complejo lenguaje de precios de las empresas con su innovador modelo de precios transparente por empleado.

Los próximos 25 años

La longevidad de la empresa es el resultado de su ética, modelo de negocio y estructura corporativa. “Estoy orgulloso. Hemos cumplido con nuestra visión durante 25 años y ansío ver cómo nuestros valores nos encaminarán en los próximos. Por ahora tenemos claro que trabajaremos en la creación de puestos de trabajo y en brindar oportunidades al talento dondequiera que esté. Zoho cambiará la vida de las personas y de las comunidades en todo el mundo”, asegura Vembu.

El camino a seguir

Localismo transnacional: la compañía apostará por una estrategia de ‘localismo transnacional’, en la cual promoverá el crecimiento de las economías locales de manera sostenible, al crear oportunidades de empleo en las comunidades más alejadas y rurales de todo el mundo. Esta postura social ha sido impulsada desde hace años por la compañía, que ha apostado por abrir oficinas en lugares menos urbanizados y descentralizados, lo que rompe el status quo de que las grandes corporaciones tienen que estar ubicadas en las grandes urbes y metrópolis del mundo, al tiempo que demuestra que el talento humano puede encontrarse en zonas rurales y producir tecnología de primer nivel. Modelos de trabajo mixto y una cultura fuerte: seguiremos con un modelo de oficinas mixtas, lo que significa una fuerza de trabajo descentralizada y distribuida globalmente. En este modelo de trabajo híbrido, todas las aplicaciones empresariales que se desarrollen serán altamente colaborativas, permitiendo flexibilidad, ahorro de tiempo y menores costos para la compañía y sus empleados. También se centrará en mantener la cultura de la empresa, uniendo a los empleados a través de un sentido de valor y propósito compartido. Desestructuración de la pila tecnológica: seguiremos invirtiendo fuertemente en iniciativas de I+D con el objetivo de crear una pila tecnológica integrada verticalmente. En los próximos años, se espera que aumente el valor de las integraciones verticales, horizontales y contextuales. En la medida en que estas capas separadas se reduzcan (o se eliminen), mejorará la eficiencia y la experiencia del cliente. Esto sólo puede lograrse a través de importantes esfuerzos de I+D, en que la compañía seguirá apostando.

“Queremos seguir siendo un catalizador del cambio, inspirando a otros y emergiendo como un líder tecnológico de primer orden, todo ello mientras servimos a aquellos a los que impactamos de forma más amplia y profunda”, concluye Vembu.